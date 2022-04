Condizionatori, dal primo maggio c’è la stretta: mai sotto i 25 gradi

Lo prevede il decreto Bollette

ROMA – È contenuta all’interno del decreto Bollette ed entrerà in vigore dal primo maggio 2022. Si tratta della stretta sull’aria condizionata negli edifici pubblici che sarà in vigore fino al marzo 2023.

La media della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi in inverno e non dovrà essere minore di 27 gradi in estate. Saranno ammessi 2 gradi di tolleranza sia in eccesso sia in difetto.

Sembra una misura che poco cambierà ma l’obiettivo è risparmiare 4 miliardi di metri cubi nel 2022.

La misura non viene al momento applicata a cliniche, ospedali e case di cura. “Si tratta – ha spiegato Angela Masi deputata 5 stelle che ha proposto la norma – di un modo semplice per contribuire a diminuire il fabbisogno di gas. È giusto che la Pubblica Amministrazione dia il buon esempio, tagliando gli sprechi e sensibilizzando i cittadini a razionalizzare i consumi”.

Mentre si attende la pubblicazione in Gazzetta, però, rimane il rebus di chi farà i controlli