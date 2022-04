Confapi, il 29 aprile meeeting online con sindacati e Pmi

L'iniziativa per venire incontro alle richieste di fabbisogno sociale delle imprese che restano inevase

PALERMO – In Sicilia la natura e la funzionalità della bilateralità, così come le specifiche declinazioni all’interno di alcuni CCNL sottoscritti Confapi Sicilia, CGIL Sicilia, CISL Sicilia e UIL Sicilia, Enfea, sono ancora poco conosciuti al mondo dei professionisti e consulenti aziendali. Per questo molte richieste di fabbisogno sociale pur avendo gli strumenti restano inevase. Un gap informativo inaccettabile, soprattutto se tra questi vi sono prestazioni erogati da enti come Enfea ed Enfea Salute in materia in materia di Apprendistato, Sviluppo della Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.

Dal 1° marzo 2022 sono state introdotte importanti novità che necessitano di essere portate alla luce di imprese e lavoratori interessati. Con questa convinzione il gruppo di lavoro regionale di Confapi e CGIL, CISL e UIL, Confare Paritetico, da due anni lavora per sensibilizzare aziende e consulenti del lavoro al fine di implementare e sviluppare interventi e azioni capillari territoriali di formazione e informazione.

Per tale ragione, grazie al supporto di Enfea ed Enfea Salute, le parti sociali hanno organizzato un meeting online per venerdì 29 aprile 2022 alle ore 14:30, dal titolo: “Confare Paritetico: obiettivi e risultati attesi”, a cui sono invitati a partecipare commercialisti, consulenti del lavoro e le imprese associate a Confapi Sicilia che applicano i CCNL Unionchimica, Unionalimentari, Unigec/Unimatica e Uniontessile. All’evento saranno presenti gli esperti e i componenti dei Comitati Nazionali.

Aprirà il meeting: “Confare Paritetico: obiettivi e risultati attesi” il presidente di Confapi Sicilia e coordinatrice di Confare Paritetico, Dhebora Mirabelli. Seguiranno le tematiche, “Confare paritetico. La strategia di sviluppo in Sicilia” in cui interverranno Rosanna Laplaca e Salvo Ferranti, segretaria regionale Cisl Sicilia e il presidente della filiera sanità di Confapi Sicilia, “I sistemi della bilateralità di Confapi, Cgil, Cisl e Uil” in cui interverranno Irene Pata, in rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil, Manola Cavallini, la vicepresidente Enfea e Annamaria Trovò, vicepresidente Enfea salute. Successivamente “L’operatività del sistema bilaterale: adesione, prestazioni e adempimenti delle imprese” con la commissione tecnica-sindacale di Confapi, Raffaello Castagna e “la strategia del sistema bilaterale per aumentare le adesioni e la comunicazione” con il presidente Enfea Delio Dalola. È possibile seguire la diretta streaming su https://youtu.be/r-Syz7rKeWA