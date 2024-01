Confcommercio Sicilia, approvato il bilancio preventivo 2024

Il presidente: "Un altro passo avanti"

PALERMO – La Giunta regionale di Confcommercio Sicilia ha approvato il bilancio preventivo 2024. L’esecutivo, riunitosi nella sede di Palermo, ha tracciato le linee programmatiche dell’anno in corso con le rispettive dotazioni finanziarie.

Manenti: “Sviluppiamo le progettualità”

“Un altro passo avanti – commenta il presidente regionale, Gianluca Manenti – che consente di sviluppare la progettualità dei prossimi mesi che tengono conto di quanto già fatto di recente, comprese le interlocuzioni con l’assessorato regionale delle Attività produttive. In particolare, siamo stati informati sull’avviso pubblico ‘Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia’ la cui disponibilità economica è destinata a neoimprenditori, giovani e donne, che vogliono fare impresa nella nostra isola. C’è tempo entro e non oltre il 19 febbraio 2024 per presentare le istanze, attraverso la piattaforma on line dell’Irfis”.

“Il 2024, inoltre, sarà l’anno che vedrà nascere il progetto che la nostra federazione regionale ha presentato ottenendo il supporto di Mtf – Mediterranean tourism foundation di Malta. Inizieremo le azioni congiunte dirette all’istituzione di un soggetto giuridico che, sotto forma di consorzio, in Europa Eric, avrà piena capacità giuridica, riconosciuta in tutti gli Stati membri e non solo. In più, abbiamo annunciato che terremo la quarta conferenza di sistema a Catania, un modo per mettere in risalto ancora di più le peculiarità della nostra associazione di categoria come già fatto nelle precedenti occasioni a Sciacca, Siracusa e Marsala”.