Confindustria: “La sede del Ministero del Sud sia a Palermo”

La proposta del presidente Albanese.

PALERMO – “Il Sud è strategico per l’Italia dal punto di vista geografico, geopolitico ed economico. E la sede deve essere insediata al Sud: Palermo, Napoli, Cagliari, Bari o comunque uno dei capoluoghi delle otto regioni del Mezzogiorno d’Italia”. Lo dice il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, che aggiunge: “il nostro Paese ha bisogno di unità perché l’Italia è come una catena, forte quanto il suo anello più debole. Il principio di coesione deve trovare una rapida applicazione nei nostri territori e deve avere una immediata ricaduta nelle nostre realtà produttive”.

“La coesione deve essere un fatto”

Secondo Albanese, il Sud è il baricentro per le dinamiche di sviluppo vero. “Coesione non può essere un nome, deve essere un fatto. Per andare da Palermo a Reggio Calabria bisogna prendere due aerei e fare scalo a Roma. Questo – che è solo un esempio, dice il presidente di Confindustria Sicilia – indebolisce tutto il sistema Paese. Perché con queste fragilità ataviche l’Italia arretra di fronte alle potenze straniere. Tutto questo in un momento in cui dovremmo cercare maggiore autonomia e solidità sulle fonti energetiche, sulla trasformazione ambientale, sulle tappe mediterranee delle rotte internazionali dello sviluppo”, conclude Albanese.