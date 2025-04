Consiglio comunale, approvata la variazione al bilancio di previsione

Arriva il via libera agli interventi di manutenzione straordinaria in due scuole

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri, all’unanimità dei 19 presenti, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, competenza 2025, per interventi di manutenzione straordinaria in due scuole comunali.

Il documento, proposto dall’assessore al Bilancio Giuseppe Marletta, è stato illustrato in aula dal titolare della Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, dopo un prelievo rispetto all’ordine del giorno.

“Questa variazione – ha detto l’assessore Guzzardi – è stata richiesta con carattere d’urgenza per permettere il finanziamento regionale di interventi di riqualificazione nelle scuole dell’infanzia Narciso e Papavero, entrate nella specifica graduatoria soltanto a dicembre”.

“Con la direzione Manutenzioni e edilizia scolastica – aggiunge – avevamo infatti richiesto all’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione le risorse appositamente previste per le scuole pubbliche, intercettando le somme per alcuni interventi in cinque istituti comunali, ma mentre per Ibiscus, Mimosa e Magnolia l’iter per i lavori si è già concluso, per Narciso e Papavero potrà realizzarsi solo con questa variazione al bilancio”.

La delibera è stata votata con l’immediata esecutività.