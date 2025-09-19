Consiglio comunale, programmazione finanziaria: arriva il rendiconto 2024

Il calendario dei lavori

CATANIA – Il consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi si prepara ad affrontare quattro sedute strategiche che definiranno le politiche fiscali e la programmazione economico finanziaria del Comune di Catania.

Il ciclo di riunioni si aprirà lunedì 22 settembre alle ore 19:15 con l’esame del Regolamento comunale per il contrasto dell’evasione dei tributi locali, elaborato secondo le disposizioni normative, strumento fondamentale per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e garantire maggiore equità contributiva.

La seduta affronterà inoltre l’atto di indirizzo per la costituzione della “Catania Holding” S.p.A., per razionalizzare la gestione delle partecipate comunali e migliorare efficienza e controllo.

Completeranno l’ordine del giorno la proposta di regolamento per l’alienazione di unità immobiliari di Edilizia Residenziale Pubblica in viale Moncada e viale Nitta, l’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per il 2024 e la mozione del consigliere Giuffrida per l’intitolazione di una via o piazza cittadina a Giuseppe “Pippo” Baudo.

Mercoledì 24 settembre alle ore 19,00, all’ordine del giorno del consiglio l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024, proposta licenziata dalla giunta lo scorso 9 settembre; a seguire, il ripiano del disavanzo di amministrazione 2024 da esaminare con urgenza su richiesta dell’assessore alle finanze Giuseppe Marletta.

Venerdì 26 settembre alle ore 11:15 si svolgerà il dibattito sul DUP, Documento Unico di Programmazione 2026-2028, sulle priorità strategiche della città riguardanti mobilità, ambiente, sviluppo economico, servizi sociali e infrastrutture.

Lunedì 29 settembre alle ore 20:15, infine, è prevista la votazione finale del documento che orienterà investimenti, servizi e progetti per il triennio 2026-2028.