Consiglio comunale di Catania, Scalia lascia FdI per il gruppo indipendente

La nota: "Ma non cambio collocazione politica"

CATANIA – Cambio nel gruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Catania: la consigliera comunale Agata Scalia lascia FdI per dichiararsi indipendente. Scalia era subentrata a Viviana Lombardo nel settembre del 2023, quando Lombardo diede le dimissioni da consigliera comunale e rimase assessore.

Scrive Scalia in un comunicato: “Desidero ringraziare tutti i colleghi consiglieri di Fratelli D’Italia per la collaborazione, la stima e l’appoggio che mi hanno sempre dimostrato verso le varie iniziative che ho portato avanti all’interno del Senato Cittadino”.

“Non cambio collocazione politica”

“Quella di dichiarami indipendente – continua Scalia – non è una scelta improvvisa ma è il frutto di una presa di coscienza ponderata e della responsabilità che devo ai tanti catanesi che mi hanno votato alle ultime lezioni”.

“Lascio FdI ma non cambio collocazione politica – scrive ancora Scalia – resto nel centrodestra, a fianco del sindaco Trantino e della Giunta comunale, che interpreta pienamente le esigenze della città. La mia scelta non pregiudica il mio collocamento nei banchi di Palazzo degli Elefanti ma rappresenta un avvicinamento sempre più attento a quei valori politici ed umani in cui ho sempre creduto”.