Consiglio comunale, Daniele Bottino ha rassegnato le dimissioni

Resta in carica come assessore

CATANIA – Daniele Bottino del gruppo Fratelli d’Italia, il consigliere più votato alle amministrative del maggio 2023, si è dimesso. In consiglio comunale subentrerà il primo dei non eletti, Santo Russo.

Bottino, che per tredici anni è stato ininterrottamente componente del civico consesso, rimane in seno alla giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino, in qualità di assessore con deleghe ai Servizi Demografici e Decentramento, Protezione Civile e dissesto idrogeologico, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio.