 Consiglio comunale di Catania, Daniele Bottino si è dimesso
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Consiglio comunale, Daniele Bottino ha rassegnato le dimissioni

bottino catania
Resta in carica come assessore
PALAZZO DEGLI ELEFANTI
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CATANIA – Daniele Bottino del gruppo Fratelli d’Italia, il consigliere più votato alle amministrative del maggio 2023, si è dimesso. In consiglio comunale subentrerà il primo dei non eletti, Santo Russo.

Bottino, che per tredici anni è stato ininterrottamente componente del civico consesso, rimane in seno alla giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino, in qualità di assessore con deleghe ai Servizi Demografici e Decentramento, Protezione Civile e dissesto idrogeologico, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio.

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