Consiglio comunale, Simona Latino lascia la Democrazia Cristiana

"Una decisione sofferta" spiega la presidente della nona commissione

CATANIA – Simona Latino, presidente della commissione della nona commissione consiliare permanente di Palazzo degli elefanti, che tra le altre cose si occupa di Formazione, ha lasciato il gruppo della Nuova Democrazia Cristiana ed è approdata al Misto.

“Ragioni profonde mi portano, obtorto collo, a questa mia sofferta decisione” fa sapere. Presa “con grande rammarico”, aggiunge.

“Sono grata – afferma – a quanti mi hanno permesso di fare questa esperienza molto importante per la mia formazione politica, come l’Assessore Giuseppe Marletta al quale non farò mancare comunque il mio supporto”.

La consigliera resta nel perimetro della maggioranza, anche se andrà a sedere nel gruppo attualmente composto dai soli esponenti del Movimento cinque stelle (Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio).

“Un ringraziamento particolare – dichiara – va al Vice Presidente del Consiglio, nonché mio caro ed amorevole collega Salvo Giuffrida, con il quale abbiamo condiviso fin dall’inizio questo bellissimo percorso contrassegnato da grande stima, da fiducia e sostegno reciproci, a cui sarò grata infinitamente

Latino comunque assicura che continuerà ad adempiere ai “doveri di consigliere comunale con scrupolo e coscienza e con lo spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinta”.