In consiglio torna l’Mpa: Grasso è il capogruppo

Il gruppo è stato costituito all'interno del consiglio comunaele e hanno aderito 9 consiglieri, vice Alessandro Campisi ed Angelo Scuderi

Catania, E’ stato costituito all’interno del Consiglio Comunale di Catania il gruppo del Movimento per l’Autonomia. Hanno aderito 9 consiglieri comunali: Sebastiano Anastasi, Bruno Brucchieri, Alessandro Campisi, Dario Grasso, Orazio Grasso, Salvatore Peci, Maria Grazia Rotella, Salvo Di Salvo, Angelo Scuderi.

I consiglieri del gruppo hanno eletto all’unanimità Orazio Grasso come Capogruppo. Il ruolo di vice capogruppo, invece, è stato affidato ai consiglieri Alessandro Campisi ed Angelo Scuderi. Il Mpa, con i suoi nove consiglieri tra cui anche il Presidente del Consiglio, Seby Anastastasi, rappresenta il gruppo più numeroso all’ Interno dell’assemblea cittadina.

“In questi mesi il movimento per autonomia lavorerà affinché in aula si torni a discutere di temi fondamentali ed improrogabili per la città. Una città ancora in piena emergenza rifiuti, se è vero che il piano raccolta si sta dimostrando assolutamente insufficiente. In questo senso non è accettabile che la città sia deturpata da cumuli di rifiuti e strade sporche”. Queste le prime parole del capogruppo Orazio Grasso dopo l’elezione.

“Un altro tema improrogabile – prosegue il capogruppo Mpa Orazio Grasso – è quello della sicurezza. Continuiamo ad assistere a reati di ogni genere con i cittadini che sembrano diventati ormai ostaggio di bande o di singoli convinti di rimanere impuniti”.

“Particolare attenzione – conclude Orazio Grasso – chiediamo per la gestione dei fondi del PNRR. E’ necessario rispettare la ‘deadline’ prevista, per evitare che le carenze di personale e di competenze adeguate, possano mettere a rischio parte dei fondi europei disponibili nel piano. Tutte tematiche che devono essere affrontate in attesa delle nuove elezioni”.