L’ok dell’Ars al Consolidato 2022, Schifani: “Diamo certezze ai siciliani”

I commenti dal mondo politico

PALERMO – Il via libera dell’Ars al Consolidato 2022 della Regione viene salutato positivamente dal governatore Renato Schifani. “Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per avere una situazione di bilancio regolare e ben definita – dice Schifani – per dare ai siciliani certezze sulla tenuta della Regione e sulle risorse da utilizzare nei servizi e nell’attività amministrativa”. ll documento contabile consuntivo riunisce i risultati economico-finanziari del Gap (Gruppo amministrazione pubblica) composto dagli enti partecipati, controllati o strumentali della Regione, documento munito di parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

Falcone: “Avanti con il riordino”

“Il via libera al Consolidato 2022 – afferma l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone – conclude di fatto la fondamentale attività di riordino contabile, impegno da noi assunto e attuato nell’ultimo anno. In questo documento prosegue la nostra azione di allargamento del perimetro di consolidamento e dunque degli enti legati alla Regione che vengono sottoposti ad attento controllo. Nel 2018 l’amministrazione regionale riusciva a inserire nell’elenco 21 enti, oggi invece siamo a 73, rafforzando così i principi di certezza e di trasparenza che devono connotare i conti del nostro ente. Stiamo facendo chiarezza su questi enti, in gran parte attivi e strategici, ma ci sono anche dei carrozzoni che già l’anno prossimo potranno essere cancellati a decine. Con l’approvazione del Consolidato, passeremo ora – ha concluso Falcone – al reclutamento di nuovo personale attraverso le assunzioni dei vincitori dei concorsi al momento pendenti”.

Pace (Dc): “Nessun problema nella maggioranza”

Pace: “L’approvazione del Consolidato dimostra, se ce ne fosse bisogno, che all’interno della maggioranza non vi è alcun problema. Oggi, in Aula, abbiamo dato dimostrazione di come la mancata approvazione di ieri sia stata soltanto una leggerezza. Vogliamo rassicurare i detrattori e soprattutto i siciliani, che sono coloro che ci hanno votato e che a noi chiedono risposte e fatti concreti, che siamo coesi e impegnati affinchè la Finanziaria venga approvata in tempi rapidi”. Lo dice Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars.

Venezia (Pd): “Ora nessun alibi”

“Non ci sono più alibi e, speriamo, anche arroganza da parte della maggioranza. Non c’è più nulla che si frapponga alle assunzioni all’interno della macchina burocratica regionale che ormai da anni è ridotta ai minimi termini. L’approvazione del consolidato, rimandata a causa della confusione che regna tra i sostenitori di Schifani, leva ogni scusa al governo. Adesso pretendiamo tempi rapidi per formalizzare le procedure assunzionali, nell’interesse di chi ha vinto i concorsi e attende da troppo tempo di essere assunto”. Così Fabio Venezia, vice presidente della commissione Bilancio all’Ars.