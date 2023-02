Conte: “La lotta alla mafia non può conoscere soste” VIDEO

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sono qui per testimoniare l’importanza di una costante attenzione di contrasto alla mafia. La lotta alla mafia non può conoscere pause o soste. La marcia di oggi ricorda quella di quaranta anni fa che segnò il risveglio civico di questa terra. Quarant’anni fa la gente decise di dire basta alla mafia e di scendere in piazza. Noi dobbiamo contribuire a mantenere alta questa sensibilità”. Lo ha detto Giuseppe Conte, il leader nazionale del movimento Cinquestelle, che ha partecipato al corteo antimafia, da Bagheria a Casteldaccia, organizzato dal Centro Pio La Torre.

Bagheria in mille in marcia contro la mafia, c’è anche Giuseppe Conte

“L’Italia è vicina alla popolazione ucraina. Questo l’abbiamo sostenuto in tutti i modi. Ma dobbiamo renderci conto che la strategia che si sta perseguendo sta portando ad una escalation militare e a un conflitto sempre più incontrollabile. La maggioranza della comunità italiana chiede che si lavori per un negoziato di pace. È l’unica via d’uscita”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine della Marcia contro la mafia che si è svolta tra Bagheria e Casteldaccia.