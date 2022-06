Conte: “In Sicilia voto importante”

Il leader del M5S nella città dello Stretto a sostegno di De Domenico.

MESSINA – “Non trascuriamo alcun appuntamento elettorale perché sono sempre verifiche che si fanno con gli elettori. Nel quadro siciliano c’è un appuntamento più importante in autunno e sicuramente vogliamo presentarci davanti al popolo siciliano con tutte le carte in regola per offrire un progetto politico di rilancio dell’intera isola”. Lo ha detto, parlando delle Regionali, Giuseppe Conte a Messina per appoggiare il candidato a sindaco del Centrosinistra Francesco De Domenico prima di un incontro alla Camera di Commercio. “Non entro nelle valutazioni dei singoli che hanno abbandonato il Movimento cinque stelle e in particolare di chi aveva dichiarato che quando si lascia il M5s e anche gli incarichi, in questo caso di europarlamentare, che si sono ottenuti tramite il Movimento cinque stelle”. Così Giuseppe Conte, a Messina, è tornato sulle dimissioni dal M5s dell’eurodeputato Giarrusso.

“Per il Pnnr prima abbiamo bisogno di squadre, di amministratori che sappiano spendere i soldi sulla base di progetti seri, utili per la comunità e credibili”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Messina per appoggiare il candidato a sindaco del centrosinistra Francesco De Domenico prima di un incontro alla Camera di commercio. “Dobbiamo avere squadre di amministratori – ha aggiunto il presidente del M5s – che possano costituire ed erigere una corazza contro la criminalità organizzata e i soliti comitati di affari che non vedono l’ora di approfittare di questi soldi del Pnrr che sono una montagna. Ecco queste sono le preoccupazioni che devono stare a cuore dei cittadini, e da questo punto di vista il movimento cinque stelle garantisce che i progetti politici che propone sono utili per la comunità e certifica che gli amministratori sono a prova di qualsiasi rischio di illegalità”.