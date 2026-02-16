 Controlli ad Acireale: sanzionato un bar per gravi carenze igieniche
Controlli ad Acireale: sanzionato un bar per gravi carenze igieniche

Scattata la denuncia, invece, per furto d'energia in una rivendita di ortofrutta
CARABINIERI
di
ACIREALE (CATANIA) – Controlli a tappeto ad Acireale da parte dei militari del NAS, insieme ai militari della locale stazione dei carabinieri.

In un bar del centro sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie: pareti con intonaco scrostato, infiltrazioni di umidità, blatte morte sul pavimento del deposito e sporco incrostato nell’area lavaggio.

Al titolare sono state contestate anche violazioni in materia di formazione del personale e controlli sulle acque potabili. Per lui sono scattate sanzioni amministrative.

Nel corso di un altro intervento, effettuato con il supporto dei tecnici dell’Enel, i militari hanno controllato una rivendita di ortofrutta: il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica.

