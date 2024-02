Controlli dei vigili nel quartiere Noce: sequestrati 700 kg di frutta

Accertate violazioni del codice della strada ed elevate multe

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo nella giornata di oggi, lunedì 26 febbraio, hanno eseguito una serie di controlli nel quartiere Noce a Palermo.

Otto pattuglie hanno ispezionato cinque attività commerciali tre delle quali senza licenza, senza scia sanitaria e quattro irregolari per occupazione del suolo pubblico. Sono stati sequestrati anche diverse attrezzature e 700 chili di frutta e verdura, che verranno devoluti in beneficenza.

Durante gli accertamenti sono state 73 le contestazioni elevate per inosservanza del Codice della strada, altre 4 per revisione scaduta e una per assicurazione scaduta.