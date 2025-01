Controlli sulla movida a Palermo, automobilisti multati

Identificate oltre 500 persone

PALERMO – Posti di blocco in diverse zone di Palermo e controlli nel centro storico a pub e clienti.

Anche questo fine settimana polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito numerosi controlli nella zona della movida tra la Vucciria, piazza Sant’Anna, Magione, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, piazza Don Sturzo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Vittorio Emanuele, di via La Lumia, di via Turati, di via Mazzini, via Daita, di via Gallo, di via Gorizia, di via Roma e di via Cagliari, piazza Rivoluzione, via Garibaldi e via Turati.

Nel corso dei servizi sono state identificate 522 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllati 67 veicoli ed elevate 7 sanzioni al codice della strada (tra cui 3 mancate revisioni) per circa 1200 euro.