Corte Costituzionale, Silvana Sciarra eletta nuovo presidente

La giuslavorista 74enne originaria di Trani ha vinto per un voto il derby al femminile con Daria De Pretis

ROMA – Torna una donna alla guida della Corte Costituzionale a tre anni di distanza dalla presidenza di Marta Cartabia. Eletta la giuslavorista Silvana Sciarra, 74 anni, originaria di Trani. Nel 2014 fu il Parlamento a eleggerla giudice costituzionale. Succede a Giuliano Amato, di cui è stata vicepresidente. Il suo mandato scadrà a novembre del 2023.

Sciarra ha vinto con un voto di scarto su Daria De Pretis in un derby al femminile e tra le due vicepresidenti. Nessun voto al terzo candidato Nicolò Zanon.

“Ho fiducia nelle istituzioni – ha detto Sciarra -. Non posso non averla, non posso pensare che se ci fosse una forte maggioranza non ci sarà attenzione al pluralismo. Me lo auguro fortemente. Il mio è un messaggio di fiducia e rispetto nelle istituzioni”. Come primo atto da presidente della Consulta Sciarra ha confermato come vicepresidenti De Pretis e Zanon.