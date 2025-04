Corte dei conti, invito a dedurre per l’ex vescovo di Trapani Miccichè

Presunto danno erariale di 403mila euro

PALERMO – La procura della corte dei conti della regione siciliana ha notificato l’invito a dedurre all’ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè e alla diocesi di Trapani per un presunto danno erariale di 403 mila euro ai danni del Ministero dell’economia e finanze. La vicenda ruota attorno al processo penale che in primo grado si è concluso con la prescrizione per una parte dei soldi prelevati e con l’assoluzione per quanto concerne i prelievi del 2012. La procura aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi.

La procura contabile, diretta dal procuratore Pino Zingale, contesta al vescovo di avere fatto dirottare più di 400mila euro dell’8 per mille della Chiesa Cattolica in conti correnti della Diocesi, a cui accedeva senza la necessità di rendicontazione. Gli episodi contestati coprono un periodo che va dal 2007 al 2012.

“Siamo ancora in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza penale – dice l’avvocato Mario Caputo che difende il prelato –. Il giudice ha chiesto e ottenuto una proroga di 45 giorni per depositare le motivazioni. Vogliamo leggerle per valutare se presentare appello e chiedere l’assoluzione anche per le somme prescritte. In questi giorni stiamo lavorando a presentare la memoria per l’invito a dedurre notificato dalla procura contabile”.

La procura contabile contesta l’uso delle somme da parte dell’ex vescovo. “L’utilizzo dei fondi dell’otto per mille deve avvenire perseguendo determinati obiettivi, tassativamente enucleati dal legislatore – si legge nell’invito a dedurre – Altre finalità estranee ai fini di carattere pubblicistico individuati dal legislatore, sono incompatibili con il dettato normativo”.