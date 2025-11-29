Corteo contro il Ponte sullo Stretto: migliaia in piazza a Messina

Bonelli: "Popolo del Sud ingannato da Salvini"

MESSINA – Migliaia di persone stanno partecipando al corteo contro il ponte sullo Stretto a Messina partito da piazza Castronovo. Durante la manifestazione si aggregherà al corteo anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Il parlamentare di Avs Angelo Bonelli che partecipa alla manifestazione ha detto: “Salvini voleva sottrarre 14 miliardi di euro per le vere priorità del Paese. Un progetto vecchio di oltre trent’anni lo voleva spacciare per nuovo. Il pilone di Cannitello sta sulla faglia attiva, hanno violato e direttive europee, erano così arroganti che pensavano di poter fare quello che volevano”.

“Un’altra Italia è possibile”

“Oggi siamo qui per dire anche in nome del popolo italiano che un’altra Italia è possibile, perchè anche la Sicilia, la Calabria hanno bisogno di ferrovie, scuole, ospedali. Questa è una manifestazione del popolo del Sud che è stato ingannato da Salvini.”

L’ex sindaco Accorinti: “Opera inutile e devastante”

Questa è un’opera inutile e devastante. Lo Stretto di Messina è una zona sacra a protezione speciale. Non si può toccare. Se dovessero aprire i cantieri faremmo la disobbedienza civile. Non siamo la minoranza rumorosa siamo la maggioranza contagiosa. Abbiamo parlato con le persone casa per casa convincendo le persone con i dati. Qui abbiamo bisogno di acqua, non ci sono le strade, le autostrade, le ferrovie sono a binario unico, non ci sono i collegamenti con gli aeroporti”.

Lo ha detto l’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, uno dei leader dei No ponte che partecipa al corteo contro il ponte sullo Stretto a Messina organizzato da oltre 80 fra associazioni e movimenti.

“Non è vero che col ponte c’è sviluppo – ha aggiunto – La Calabria è già legata all’Italia e all’Europa ed è la regione più povera d’Europa. Il Giappone è un complesso di isole non collegato con la terra ferma ed è la quarta economia del mondo. Non dobbiamo farci prendere in giro. E se la Sinistra andrà al governo noi saremo ancora più duri nel pretendere i diritti per i siciliani”. “Conte e Landini dove sono? – ha concluso – Dovevano essere qui. In una battaglia come questa devono stare uniti. Oggi è una giornata importante”.

La nota di Santillo: “Aumento dei costi? Pietra tombale”

“Le dichiarazioni odierne di Salvini da Reggio Calabria suonano come una vera e propria confessione, o meglio, come un’autoaccusa. Il Ministro ammette candidamente che i costi dei materiali, dell’acciaio, del cemento e dell’energia sono esplosi rispetto a 10 anni fa. Ma forse finge di non sapere – o peggio, ignora per pura incompetenza, sperando che non lo sappiano gli italiani – che proprio questo aumento enorme dei costi è la pietra tombale sul vecchio appalto e sulla propaganda di questo Governo”. Lo afferma in una nota Agostino Santillo, vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera del Movimento 5 Stelle.

“Salvini sta dicendo esattamente quello che gli diciamo da 3 anni e che la legge impone: se i costi aumentano in modo così vertiginoso da sforare la base contrattuale iniziale ben oltre il 50%, non si può procedere con vecchi accordi riesumati. È obbligatorio fare una nuova gara. Non è una scelta, è il Codice degli Appalti. Il Ministro dice che ‘rifare la gara significa dire no al ponte’? No, significa semplicemente smettere di prendere in giro gli italiani e rispettare le leggi. È surreale – prosegue Santillo – che Salvini ci sia arrivato con tre anni di ritardo”.

“Bruciati tempo e soldi pubblici”

“Hanno bruciato tempo e soldi pubblici per forzare la mano su un progetto vecchio, modificandolo sostanzialmente sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo – come ha ben rilevato la Corte dei Conti – per poi ammettere oggi che il mondo è cambiato e i costi sono un’altra cosa. Se c’è stato questo stravolgimento economico, l’affidamento diretto al vecchio contraente è illegittimo. Questo è il livello di dilettantismo del duo Meloni-Salvini. La verità è che Salvini oggi ha certificato ulteriormente il fallimento della sua stessa procedura, ha provato a vendere fumo agli italiani, ma i numeri e le direttive europee hanno presentato il conto. Si rassegni: la sua ostinazione è una minaccia per il Paese”, conclude Santillo.