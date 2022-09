Covid, 809 nuovi casi: contagi in aumento

Sale l'indice di positività.

PALERMO – Sono 809 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.488 tamponi processati. Ieri i positivi erano 791. Il tasso di positività è al 9,5%, in aumento rispetto all’8,5% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 38.049 con un aumento di 111 casiI

Il bollettino

Sono 696 i nuovi guariti mentre sono 2 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.179. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 220, 8 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 16, uno in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 207 casi, Catania 156, Messina 155, Siracusa 78, Trapani 52, Ragusa 57, Caltanissetta 21, Agrigento 54, Enna 29.