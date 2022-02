Covid, letalità e contagiosità di Omicron 2: cosa sappiamo

Quanto è diffusa, quanto resiste ai vaccini e quanto è pericolosa la variante BA.2 del coronavirus

La variante Omicron 2 del Covid è stata individuata un paio di mesi fa nel mondo e si è diffusa molto rapidamente. Sulla maggiore contagiosità di questo ceppo del coronavirus non ci sono dubbi: Omicron 2 si diffonde con una velocità di gran lunga superiore alle precedenti varianti del virus, dalla Delta alla Delta Plus e anche rispetto a Omicron 1. Secondo gli scienziati giapponesi Omicron ha caratteristiche virologiche e patogeniche che la distinguono dal ceppo precedente e per questo dovrebbe essere considerata una variante a sé. Dalle prime analisi è emerso che il tasso di riproduzione di Omicron 2 sarebbe 1,4 volte superiore rispetto a quello del ceppo precedente.

Secondo uno studio giapponese riuscirebbe a evadere la protezione immunitaria fornita dai vaccini più facilmente di Omicron e sarebbe più resistente ad alcune terapie monoclonali. Anche se la protezione vaccinale contro la variante BA.2 risale nei soggetti immunizzati con terza dose: il pericolo di sviluppare una malattia a seguito dell’infezione scende del 74%. E l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha detto che per ora i vaccini sembrano proteggere anche da Omicron 2 come fanno contro Omicron. Non è ancora chiaro se Omicron 2 sia in grado di reinfettare persone che sono state positive a Omicron.