Covid, le Regioni: Pasqua e restrizioni, Speranza annuncia il programma

Domani il Consiglio dei ministri

PALERMO – “Dobbiamo procedere verso la normalizzazione: le Regioni hanno sottoposto al Governo una proposta di piano d’azione in vista del prossimo provvedimento che dovrà regolamentare la transizione dopo la cessazione dello stato di emergenza da Covid, con l’obiettivo che, ove le condizioni epidemiologiche lo permettano, si possa già ipotizzare l’abbandono delle restrizioni entro Pasqua”. Così il presidente Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza delle Regioni. “Dalle mascherine al Green pass, dalla sorveglianza scolastica al tracciamento, fino alla revisione degli indicatori”, sono diversi i temi da affrontare per i governatori.

Durante il question time alla Camera, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha spiegato cosa succederà rispetto alle restrizioni Covid: “Grazie al green pass abbiamo evitato chiusure come invece accaduto in altri paesi. Domani ci sarà il Cdm che definirà un cronoprogramma di accompagnamento di uscita dallo stato di emergenza che non verrà rinnovato. Se siamo in una fase nuova è grazie alla campagna di vaccinazione e dobbiamo insistere perchè milioni di persone devono fare ancora prima dose”.

Durante l’intervento Speranza ha detto inoltre che “il green pass ha rappresentato un pezzo essenziale del contrasto al Covid, a stamani è stato scaricato 262 mln di volte nelle sue tre fattispecie. Il 91% over 12 ha avuto prima dose. Sono numeri tra i più alti del mondo. Siamo a 38 mln di dosi”.