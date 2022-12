Covid, Rezza: “Rt in diminuzione e meno ricoveri”

Il commento ai dati settimanali del direttore generale prevenzione del ministero della Salute

PALERMO – “Anche questa settimana continua a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese: l’incidenza si fissa a 233 casi per centomila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza alla diminuzione, siamo ormai a 0,91, quindi al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,7 e al 3,1% per cui vediamo una tendenza alla diminuzione per quanto riguarda l’occupazione in area medica e una stabilizzazione sostanziale dei posti di terapia intensiva. Quindi la situazione per il momento appare essere sotto controllo”. Questo il commento di analisi del direttore generale prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che accompagna i dati del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’infezione in Italia.