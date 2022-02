Covid, Razza: “Stabilizzare i precari impegnati nella lotta al virus”

Novemila sanitari in bilico tra medici e infermieri

L’obiettivo è stabilizzare i 9 mila sanitari tra medici e infermieri impegnati nella lotta alla pandemia ma i cui contratti sono legati allo stato di emergenza e quindi in scadenza il prossimo 31 marzo. E’ l’auspicio dell’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza.

‘L’impegno non finisce con l’emergenza’

“Stiamo lavorando in Conferenza Stato-Regioni, la necessità di questo personale non finirà certamente con la conclusione dello stato di emergenza – ha sottolineato Razza, nel corso del suo intervento in aula all’Ars -. Nell’ambito dell’accordo con lo Stato sui fondi del Pnrr per la sanità è necessario anche stabilire le esigenze di copertura degli organici”. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA