Covid, ‘sbarazzi’ e traslochi: smobilitazione alla Fiera

Comincia il trasloco.

1' DI LETTURA

Questa foto mostra il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, centro nevralgico della struttura commissariale Covid. Cioè: quello che ne resta, nel momento dello ‘sbarazzo’. Come anticipato da LiveSicilia.it, l’immenso spazio, protagonista della campagna vaccinale sarà destinato ad altro. La struttura manterrà il presidio dei vaccini in un’altra zona più piccola, con le quarte dosi e le quinte al momento in corso.

La nota di Palazzo delle Aquile era stata nitida, nella sua secchezza, quasi un ‘avviso di sfratto: “: “Facendo seguito al verbale di consegna e all’atto d’obbligo (…) relativi all’utilizzo del Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, impiegato quale centro di vaccinazione, attesa la cessazione dello stato d’emergenza (..), si invita Codesta Struttura commissariale a riconsegnare i locali concessi in uso, nello stato in cui sono stati affidati, atteso che è intendimento di questa amministrazione utilizzare i locali per finalità diverse, peraltro già calendarizzate a partire dal prossimo mese di novembre”.

E’ il primo e verosimile segnale di smobilitazione, della fine di una esperienza che, però, ha una storia da salvaguardare. Che fine farà, per esempio, l’immenso archivio di tutte le attività? Chi prenderà in carico quel materiale? Chi lo custodirà?

In ogni caso non dovrebbero esserci passi indietro. Lo stesso commissario Covid di Palermo, il dottore Renato Costa, era stato altrettanto esplicito in una intervista con LiveSicilia.it: ” Il 31 dicembre prossimo, in Sicilia, la struttura commissariale decadrà. Spero che sia resa stabile, perché è necessario e per non disperdere il lavoro dei miei fantastici ragazzi. Ma io, comunque, rientrerò in ospedale, non vorrò, eventualmente, dirigere niente. Voglio tornare al mio reparto, voglio tornare all’ambulatorio popolare”. (Roberto Puglisi)