Crans Montana, l’ambasciatore in Svizzera: “Ci sarà giustizia”

ROMA – “Confido che avranno giustizia, c’è l’impegno delle autorità svizzere, gli interrogatori vanno avanti a tutto campo, me l’ha assicurato la procuratrice generale. Confido sempre nella magistratura, anche in quella svizzera”.
Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado al Tg4 nel giorno del rientro delle giovani vittime italiane della tragedia di Crans Montana.
“Avverto la responsabilità fino in fondo, sarà la mia priorità fino alla fine del mio mandato a Berna, L’Italia vuole la verità”, ha aggiunto.