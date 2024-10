Credem banca assume diplomati anche senza esperienza: requisiti e domanda

Ricerca personale per la rete commerciale e il virtual contact center

Il gruppo Credem assume entro la fine del 2024. La banca prevede di inserire oltre 100 nuove risorse nel proprio organico. La campagna di assunzioni, avviata a livello nazionale, ha come obiettivo quello di concludere l’anno con un totale di 300 nuovi ingressi. Sebbene una parte dei nuovi dipendenti sia già stata assunta, restano ancora oltre cento posizioni aperte da coprire.

Questa iniziativa è parte di una strategia di crescita e potenziamento del personale che la banca ha avviato negli ultimi anni, tanto da arrivare oggi a contare oltre 6.700 dipendenti. Credem punta a reclutare professionisti esperti e giovani talenti, neolaureati e diplomati anche senza esperienza, offrendo loro la possibilità di intraprendere un percorso di carriera stimolante e di crescita professionale all’interno del Progetto Giovani, un programma di formazione ideato per accompagnare i nuovi assunti nell’inserimento in azienda.

Posizioni aperte

Le posizioni disponibili in Credem Banca riguardano diverse aree strategiche. La banca ricerca personale per la rete commerciale e il virtual contact center, figure che possiedano spiccate capacità comunicative e relazionali, così come per l’area IT, dove sono richiesti neolaureati ed esperti in informatica, ingegneria e materie STEM.

Credem assume: risk management e private banking

Opportunità lavorative sono disponibili anche nel risk management, riservate a specialisti nella misurazione del rischio e nella gestione regolamentare. Anche l’area private banking offre spazi per candidati con esperienza nella gestione dei patrimoni, da inserire come private banker, e per giovani da formare nel ruolo di assistant private banker.

Requisiti

Per chi è interessato a lavorare in Credem, il percorso di selezione varia a seconda del ruolo da ricoprire. Per le posizioni nella rete commerciale sono previsti due colloqui psico-attitudinali, mentre per l’area IT la selezione si svolge con un colloquio tecnico seguito da uno psico-attitudinale.

Il Gruppo Credem – Credito Emiliano SpA – è una delle banche private più longeve in Italia, fondata nel 1910 e quotata in Borsa dal 1997. Con oltre 600 filiali e 800 consulenti finanziari sparsi su tutto il territorio nazionale, è una realtà in espansione con una forte presenza in 19 regioni italiane.

Domanda

Chi desidera candidarsi alle posizioni aperte in Credem può visitare la pagina dedicata alle opportunità di carriera sul sito ufficiale della banca, nella sezione “Lavora con noi”. Attraverso la sezione è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum tramite l’apposito form online.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE