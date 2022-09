Crisi ed energia, il convegno sul soccorso ai debitori

La conferenza di Unes; "Ricerca di soluzioni per il debito di famiglie e imprenditori in un momento di crisi economica e finanziaria"

CATANIA – “Cercare soluzioni per liberare i debitori, le famiglie e gli imprenditori da questa crisi economico finanziaria affinché non diventi globale”: questo l’obiettivo del convegno tenutosi venerdì 16 settembre, presso l’Hotel Plaza a Catania, e organizzato da Esdebitami Retake S.p.a., Società Benefit che persegue finalità di beneficio pubblico aiutando famiglie e imprese strette dalla morsa dei debiti.

La situazione di crisi economica, climatica ed energetica in cui versa il nostro paese, infatti, ha significato un crollo delle condizioni economiche sia per i privati che per le piccole e medie imprese, imprenditori agricoli, associazioni professionali e start-up. In questo clima, molti italiani si sono trovati ad affrontare situazioni di enormi difficoltà economica.

All’incontro sono intervenuti il presidente di Unes Aps, l’avv. Anna Raco, Mariella Falcone referente OCC (organismo composizione crisi), il dott. Orazio Barbagallo (componente associazione antimafia e e gestore della crisi) e il dott. Salvo Toscano che, unitamente ai fondatori di Esdebitami, hanno illustrato: il ruolo del’ OCC nell’ assistere il debitore nella redazione di un piano di rientro, la disciplina del sovraindebitamento a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, con cui il legislatore ha cercato di uniformare la materia del sovraindebitamento con quello delle procedure concorsuali, mostrandone per l’appunto le prime criticità, e infine le alternative offerte per via stragiudiziale da Esdebitami, prima tra tutte la soluzione “SalvaLaTuaCasa”.

“Il compito dell’OCC sarà quello di vigilare anche su questi piani nell’ipotesi di omologa da parte del giudice, nonché il controllo costante visto che adesso entrano in vigore le relazioni semestrali per monitorare ancora di più l’esecuzione dei piani di ristrutturazione o dei concordati minore” spiega l’avv. Mariella Falcone: “In molti casi, l’entità dell’indebitamento risulta eccessiva rispetto alle capacità patrimoniali e reddituali del debitore, che si trova impossibilitato a saldare i propri debiti, pertanto, ci si è posti l’obiettivo di reperire strumenti sociali, mirati al superamento delle difficoltà economiche dei singoli individui, delle famiglie e delle piccole e medie imprese, che nella città rappresentano uno dei principali componenti del tessuto economico-sociale.”

Per espletare il ruolo di supervisione, UNES ha anche spiegato l’utilizzo del software in dotazione ai gestori della crisi in forza agli OCC che sono stati costituiti a Catania, a Caltagirone e il futuro ad Enna. Il software “Lexdebita”, messo a punto dal dott. Raffaele Francesco Barbagallo sulle esigenze dettate dalla legge, mira a sistematizzare i dati in relazione all’aspetto più pratico nell’applicazione del codice della crisi.

Molto spesso accade che le soluzioni proposte secondo le procedure di legge riconducano il debitore alla necessità di liquidare il patrimonio, ovvero rinunciare alla sua abitazione, unica forma di risparmio per le famiglie e simbolo dei sacrifici di tutta una vita. In questo modo, invece, il debitore potrà proteggere l’immobile da esecuzioni immobiliari, mantenere il possesso della sua abitazione e avere il tempo di pianificare una soluzione che gli consenta di liberarsi dei debiti e tornare ad essere finanziabile.

Il Codice della Crisi può potenzialmente riattivare la possibilità, a chi ne ha i requisiti, di riprendere a vivere una vita dignitosa e le soluzioni di Esdebitami si propongono come valida alternativa nei casi in cui gli strumenti previsti dalla nuova normativa non fossero sufficienti.

Grazie all’ iniziativa “SalvaLaTuaCasa” i debitori (o i professionisti che li rappresentano) potranno valutare preventivamente la convenienza delle soluzioni giudiziali rispetto alle loro economie e all’obiettivo di salvaguardare la loro casa. “Cercare di alleggerire il passato per far ripartire le famiglie, i piccoli e medi imprenditori con un maggiore potere economico “è la sfida che realtà come Esdebitami e UNES raccolgono, nella gestione della crisi da sovraindebitamento, proponendo soluzioni sostenibili attraverso percorsi di risanamento verso la liberazione totale dai debiti.