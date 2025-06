Cuffaro: “Sciacchitano non mi ha mai chiesto niente”

Le parole del segretario nazionale della Dc

PALERMO – “Conosco il dott Sciacchitano da prima che fossi Presidente della Regione. Non mi ha mai chiesto niente ne quando ero Presidente e nè tanto meno nell’ultimo decennio. Ma proprio niente: né di lecito e meno che mai di illecito”.

Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, interviene dopo le indiscrezioni dell’inchiesta della Procura di Palermo trapelate sulla “famiglia Cuffaro” e la presunta rete di contatti del commercialista Sciacchitano

Cuffaro, l’intervento

“Sono io che ho chiesto a lui di votare per la DC – aggiunge Cuffaro – e quindi non aveva bisogno di ingraziarsi con me in altro modo. Nella fattispecie non conosco né la ditta e nemmeno di cosa si occupi. Citarmi é ormai un rituale che, come nel caso odierno, non sarà supportato da alcun elemento, però lascerà traccia di questi scarabocchi vestiti da notizia. È triste, ma è così”.

Anche Silvio Cuffaro, il fratello di Totò, è intervenuto.