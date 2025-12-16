Cultura, le iniziative per il Natale. Scarpinato: “Occasione preziosa”

L'annuncio dell'assessore regionale ai Beni culturali

PALERMO – Numerose le iniziative organizzate nei siti culturali della Regione Siciliana nel periodo delle festività natalizie. Musei, parchi archeologici e gallerie offriranno appuntamenti speciali, aperture straordinarie ed esperienze di varia natura pensate per valorizzare l’eccezionale bellezza del patrimonio dell’Isola.

“Un’offerta così ricca e variegata – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – è fondamentale perché significa avere un programma di attività adatte a tutti: dagli appassionati d’arte ai visitatori occasionali, fino ai più piccoli, che, in occasione del Natale, possono così avvicinarsi alla cultura in modo semplice, coinvolgente e divertente. Una programmazione così ampia e diversificata accresce la capacità attrattiva dei nostri siti, rendendoli punti di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza di qualità”.

Per conoscere le iniziative e i siti che aderiscono all’iniziativa si consiglia di consultare la sezione “Eventi” del portale regionale Sicilia Archeologica, oppure i siti web delle singole istituzioni. Tra gli eventi più significativi si segnalano:

Palermo

Museo archeologico Salinas: visita didattica e laboratorio creativo “Di strenne e di doni”, domenica 21 dicembre alle 11; visita guidata con approfondimento sul recente esempio di dialogo interculturale legato al frammento del Partenone, domenica 28 alle 11.30; visita tematica e laboratorio creativo per bambini “Una befana di nome Diana”, domenica 4 gennaio alle 16.

Galleria regionale di Palazzo Abatellis: martedì 23 dicembre alle 11.30 la presentazione al pubblico dell’allestimento permanente, in sala Verde, dello straordinario corredo cinquecentesco equestre dei Viceré, tra i manufatti più preziosi custoditi nelle collezioni del museo.

Trapani

Museo regionale “Agostino Pepoli”: concerto “Musica per l’anima. Da Haydn a Čajkovskij”, sabato 20 dicembre alle 17.30; un percorso illustrato sul tema “Il viaggio dei Magi – Venite adoremus”, domenica 4 e martedì 6 gennaio alle 10.30.

Parco Lilibeo di Marsala: presentazione del libro di poesie “Senso di meraviglia” dell’autrice Manuela Maria Lombardo, domenica 28 dicembre alle 17.30.

Parco archeologico di Segesta: voli in mongolfiera sul Tempio dorico, dal 27 al 30 dicembre, ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30, si salirà fino a 20 metri di altezza, sempre in totale sicurezza, ancorati al terreno; “Natale al Tempio”: la Natività prenderà vita lungo la salita che conduce al Tempio dorico il 27 e 28 dicembre e il 2 e 3 gennaio; il Mercato degli Elymi, con prodotti a km 0 e oggetti creati dagli artigiani locali; il campus natalizio di CoopCulture, dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni, per tre mattine, dal 29 al 31 dicembre dalle 9 alle 13. Durante le vacanze natalizie sarà inoltre possibile effettuare visite guidate alla scoperta del Parco: sabato 20 e domenica 21 dicembre, poi il 3 e 5 gennaio, sia alle 10.30 che alle 11.45, si potranno scoprire i segreti della costruzione del maestoso Tempio dorico che non fu mai finito.

Grotta Mangiapane di Custonaci: rinasce “Il presepe vivente di Sicilia” con oltre cento figuranti, dal 25 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio.

Museo Baglio Florio nel parco archeologico di Selinunte: il piano recital “Bach-Liszt-Rosenblatt” di Kristina Miller, sabato 27 dicembre alle 18.30; concerto “Piazzolla Tango Nuevo” di Fernando Mangifesta e Giulio Potenza, lunedì 5 gennaio alle 18.30.

Messina

Museo regionale Accascina: domenica 28 dicembre apertura straordinaria e gratuita della mostra sul terremoto di Messina, che nel 1908 colpì duramente la città.

Parco archeologico di Tindari: presentazione del progetto “Rassegna natalizia Portae Pacis” che prevede la collocazione di una “porta simbolica” nei punti nevralgici del parco: partendo da Milazzo, attraverso Patti e Gioiosa Marea per arrivare a Tusa fino al 22 dicembre alle 10; il convegno “Progetto culturale da Tindari ad Abakainon: itinerari archeologici come strumenti di sviluppo locale” sabato 20 alle 16 e domenica 21 alle 10.

Catania

Museo “Saro Franco” di Adrano: sabato 27 dicembre concerto di beneficenza con ensemble strumentale di un quartetto d’archi organizzato dal Leo Club di Adrano, Bronte e Biancavilla.

Museo di Casa Liberti al Teatro antico di Catania: installazione “Forze invisibili Werra tutti morti!” fino al 15 gennaio.

Complesso di S. Maria La Vetere di Militello: personale di arte contemporanea “Geometrie Auree” di Emanuele India fino al 6 gennaio.

Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci: di seguito gli orari che saranno osservati durante le festività nazionali e le domeniche di dicembre. Teatro Antico di Catania: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19; museo archeologico di Centuripe: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30; museo “Saro Franco” di Adrano: Natale e Santo Stefano apertura antimeridiana dalle 9 alle 13; siti archeologici Terme della Rotonda e Terme: saranno aperti tutte le domeniche dalle 9 alle 13; la chiesa S. Francesco Borgia sarà aperta le domeniche dalle 9 alle 18.30

Enna

Museo di piazza Armerina Palazzo Trigona e museo di Aidone: una serie di concerti di musica classica per piano e voce, nei giorni 19-23 e 29 dicembre, secondo gli orari consultabili sul sito.

Siracusa

Galleria regionale di Palazzo Bellomo: mostra fotografica “Attraverso la collezione”, realizzata dagli studenti del MADE (Mediterranean Arts & Design Program) in collaborazione con l’accademia “Rosario Gagliardi”, fino al primo gennaio; mostra “Gesù Bambino nasce al Bellomo”, curata interamente dal personale della Galleria, fino al 25 gennaio.

Agrigento

Fabbriche Chiaramontane: mostra fotografica a ingresso gratuito “Insulae Aqua. Gianni Berengo Gardin e Filippo Romano” fino all’8 marzo.