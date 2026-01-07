Custonaci, Colosimo e Delmastro ricorderanno Montalto e Di Matteo

Le commemorazioni

PALERMO – Il presidente della Commissione parlamentare nazionale antimafia, Chiara Colosimo, e il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro, parteciperanno, il 9 gennaio prossimo, a Custonaci (Trapani) alle iniziative commemorative organizzate in Sicilia in occasione del trentesimo anniversario dell’uccisione dell’agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto e del piccolo Giuseppe Di Matteo.

L’appuntamento è alle 11.15. La presenza del presidente Colosimo e del sottosegretario Delmastro in Sicilia, è spiegata in una nota, intende ribadire l’impegno costante delle istituzioni nella difesa della memoria delle vittime innocenti di mafia, nel sostegno alla cultura della legalità e nella lotta senza tregua contro ogni forma di criminalità organizzata.

Alle 15 il presidente della Commissione antimafia si recherà a San Giuseppe Jato (Palermo) per la deposizione di una corona di fiori nel luogo in cui il piccolo Giuseppe Di Matteo fu sequestrato, tenuto prigioniero per oltre due anni e poi assassinato.