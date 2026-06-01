Savarino: "Continueremo a sostenere la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico"

Custonaci entra tra i comuni italiani premiati per il proprio impegno nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del territorio. Il centro del Trapanese riceverà una menzione speciale da Legambiente e Touring Club Italiano nell’ambito della presentazione della “Guida al mare più bello” e della premiazione delle località “Cinque Vele 2026”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alle destinazioni costiere italiane. La cerimonia si svolgerà venerdì 5 giugno a Venezia, durante la manifestazione internazionale “Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace”.

Custonaci tra gli otto comuni premiati da Legambiente

Il riconoscimento è stato assegnato “per l’importante lavoro di rivalutazione dell’identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale e, infine, per il percorso di innovazione progettuale che il comune ha già intrapreso”.

La consegna della targa avverrà durante la seconda edizione della “Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace”, evento in programma dal 3 all’8 giugno nella città lagunare. L’iniziativa riunisce istituzioni, università, amministratori e organizzazioni impegnate sui temi della rigenerazione ecologica, della sostenibilità e della diplomazia climatica.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la giornata organizzata dall’Università Iuav di Venezia, dedicata al ruolo delle città e delle amministrazioni locali nella gestione delle sfide ambientali legate al cambiamento climatico.

Sostenibilità e turismo, le ragioni del riconoscimento

Secondo Legambiente, Custonaci si è distinta per le buone pratiche amministrative e per la capacità di coniugare tutela ambientale, sviluppo turistico e valorizzazione delle proprie identità territoriali. Elementi che hanno consentito al comune di ottenere una delle menzioni speciali assegnate a livello nazionale.

Il sindaco: “Premiato il nostro percorso”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, che ha commentato il riconoscimento ottenuto dal comune. “Ringrazio Legambiente – dice il primo cittadino – per aver apprezzato il percorso amministrativo verso una sempre maggiore sostenibilità, con una serie di interventi per restituire bellezza, funzionalità e nuovi spazi di socializzazione alla nostra comunità e ai visitatori che restano sempre affascinati dall’integrità del paesaggio e dalla qualità del mare”.

Savarino: “Interventi concreti per transizioni ecologica”

“Il riconoscimento conferito da Legambiente e Touring Club Italiano alla città di Custonaci rappresenta il giusto premio per un percorso fondato su politiche attente di gestione ambientale e di valorizzazione del territorio costiero. Come assessorato abbiamo sostenuto, e continueremo a sostenere, la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico, nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse naturali costituisce una priorità strategica per lo sviluppo della nostra Isola”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando l’inserimento della località del Trapanese tra gli otto Comuni italiani che riceveranno una targa con menzione speciale venerdì prossimo a Venezia.

“Questo importante risultato – prosegue l’assessore – è anche il frutto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Fonte, che ha saputo investire con continuità nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione delle coste e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile. La sfida della transizione ecologica richiede interventi concreti capaci di coniugare crescita, sostenibilità e tutela del patrimonio paesaggistico e marino. È in questa direzione che occorre continuare a investire, promuovendo modelli di sviluppo in grado di guardare al futuro con responsabilità, visione e attenzione alle nuove generazioni”

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