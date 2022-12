Da Catania a The Bad Guy: l’istrionico Renny Zapato VIDEO

La polemica per la scena della serie sul crollo del "Ponte di Messina". Il ruolo a fianco di Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Un nuovo singolo. "Io sono un catanese doc", dice a Live Sicilia.

2' DI LETTURA

CATANIA. L’inno al “rock a billy power” parte dal capoluogo etneo. Renny Zapato con la sua band la “Zapato Small Combo” composta dagli storici compagni Carmelo Carbonaro alla chitarra, Emilio Catera alla batteria e il giovane Lorenzo Scandura al contrabbasso, sforna il nuovo singolo “Crazy Baby” un omaggio alla grande Amy Jade Winehouse che, nel video, rivivrà nel volto di Deborah Licciardello considerata la sosia della cantautrice britannica.

Renny Zapato torna sulla scena e non solo quella musicale, ma anche in quella cinematografica interpretando un sagace personaggio nella serie The Bad Guy di Amazon Original, prodotta da Indigo Film disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi.



“Nello sceneggiato interpreto un personaggio indifendibile, delinquenziale, uccide la madre con un camion”, racconta Zapato. Un successo già dalla prima messa in onda con la scena che riprende il crollo del ponte che non esiste, quello sullo stretto di Messina che si lega, nella sceneggiatura, a una “mafia” post moderna e che tante polemiche e analisi ha già suscitato. Una miscela tra crime e dark comedy raccontando la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano interpretato da Luigi Lo Cascio, che dedica tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e accusato, improvvisamente, di essere lui stesso un un mafioso. Scotellaro, dopo la condanna e senza più nulla da perdere, decide di mettere a segno un piano di vendetta, diventando “il cattivo”.



Renny Zapato non si ferma al personaggio di “The Bad Guy”, ma ritorna al rock a billy con il singolo Crazy Baby e relativo videoclip “un ritorno al rock a billy degli anni ’80 – dice Zapato – un genere musicale che prende spunto dalla Memphis degli anni ’50 e adesso si rimette in gioco proprio qui sotto il vulcano. Una voglia di quella città anni ’80 che ha fatto da riferimento in Italia a questo genere musicale senza, purtroppo, ricambio generazionale. Adesso il biopic di Baz Luhrmann su Elvis ha fatto avvicinare molti giovani a questo genere musicale utilizzando, nella colonna sonora, gruppi moderni e attuali come, a esempio, i Maneskin”. Un salto alla “Crazy Baby” targato Zapato Small Combo “Frizzante, sautareddu un rockabilly tra annacate e machinuni ‘miricani con accento catanese doc”.