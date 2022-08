Da Giorgia a Scateno, Balsamo si candida alle regionali

L'annuncio social dell'ex assessore della giunta Pogliese

1' DI LETTURA

CATANIA – Aveva lasciato l’assessorato alle attività produttive in polemica con la macchina comunale, ora arriva l’ufficializzazione anche del cambio di fronte. Da Giorgia Melonia a Cateno de Luca, Ludovico Balsamo abbraccia il sogno presidenziale dell’ex sindaco di Messina. Il ‘candidato sindaco’ di Sicilia Cateno De Luca pesca ancora da Catania. Dopo il matrimonio lampo con l’eurodeputato Dino Giarrusso, incassa il sì alle nozze per le regionali da Ludovico Balsamo, ex assessore comunale della giunta Pogliese. L’annuncio è tutto social, nel perfetto stile dello ‘Scateno’ della trinacria.

“Ho deciso di candidarmi alla prossime elezioni regionali per continuare ed ampliare l’attività svolta, per oltre 10 anni, all’interno del Comune di Catania al servizio dei cittadini ed in particolare del settore produttivo. Il mio obiettivo, con l’impegno di sempre, è infatti proseguire a rappresentare il mondo delle attività produttive anche alla Regione Siciliana. Quello stesso mondo – scrive su Fb – che è il motore economico di ogni regione e senza il quale non può esserci sviluppo. Quel mondo su cui converge ogni tipo di interesse e che, proprio per questo, ha bisogno di essere amministrato da chi ha le mani pulite e le idee su come facilitare la vita alle imprese eliminando terribili burocrazie. La mia storia, la mia famiglia, è fondata sul valore dell’onestà e della trasparenza, sono questi i valori che i miei genitori mi hanno insegnato. Pertanto ho scelto di aderire al progetto di Cateno De Luca – annuncia – per l’ottimo lavoro svolto nel comune di Messina dove ha dato prova di essere un eccellente Primo Cittadino. De Luca è un uomo concreto, che si è tanto battuto con passione per i siciliani. Io sono un uomo concreto, un siciliano che non smetterà di battersi per lo sviluppo della nostra terra. Con passione, al servizio della gente”