Da lunedì bonifiche post-ciclone al porticciolo dell’Arenella

Si sta pianificando l’attività di pulizia straordinaria da Sant’Erasmo all’Acquasanta

PALERMO – Da lunedì mattina, 26 gennaio, prenderanno avvio all’Arenella le operazioni di rimozione di rifiuti e rottami di imbarcazioni presenti sulle parti comuni della banchina, mentre è già in corso, e proseguirà nei prossimi giorni, la bonifica dello specchio acqueo attraverso il battello “spazzamare”, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro ambientale. Un intervento immediato di pulizia e ripristino delle aree interessate da parte dell’AdSP, anche per rispondere prontamente alle segnalazioni pervenute dagli abitanti dell’Arenella che hanno segnalato le criticità emerse dopo il passaggio del ciclone Harry.

Tardino: “Dimostrata l’attenzione per il territorio”

“L’AdSP conferma così l’attenzione costante verso il territorio, l’ambiente e le esigenze della comunità, agendo con prontezza e concretezza per tutelare uno degli approdi storici della città. La salvaguardia del mare, la sicurezza delle infrastrutture portuali e la qualità dei servizi restano priorità assolute della nostra azione amministrativa”, ha dichiarato Annalisa Tardino, commissario straordinario dell’AdSP.

Nel frattempo si sta pianificando l’attività di pulizia straordinaria da Sant’Erasmo all’Acquasanta, è stata emanata l’ordinanza di interdizione al traffico veicolare di tre banchine (all’Arenella, all’Acquasanta e al porto industriale), e sono stati effettuati costanti sopralluoghi tecnici.

Inoltre, il porto di Licata è già interessato da un’attività di bonifica dai rifiuti galleggianti provenienti dalla foce del fiume Salso; si sta provvedendo al ripristino dell’illuminazione nel porto di Sciacca ed è stata avviata la pulizia nello scalo di Porto Empedocle.