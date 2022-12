Da Pasolini ai grandi eventi: Tao Arte sposa la cultura

L’inaugurazione del Festival è prevista il 16 dicembre, alle ore 16, nel Palazzo dei Congressi di Taormina alla presenza dell’assessore regionale del Turismo

Ai nastri di partenza il Tao Christmas Fest 2022, la rassegna promossa dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte, in programma a Taormina dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Un cartellone ricco di attività, per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. Numerosi saranno infatti i concerti, le iniziative culturali e le mostre che avranno luogo nella splendida città siciliana. L’ingresso agli spettacoli è libero sino ad esaurimento dei posti.

L’inaugurazione del Festival è prevista il 16 dicembre, alle ore 16, nel Palazzo dei Congressi di Taormina alla presenza dell’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, del commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernando Campo, del sovrintendente della stessa, Ester Bonafede e del direttore artistico, Beatrice Venezi.

Beatrice Venezi, direttore artistico

«Si tratta – afferma l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato – di un appuntamento importante per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare, ancora una volta, quanto la musica, le arti e la cultura in tutte le sue espressioni, siano sinonimo di crescita sociale e di aggregazione. Il nostro obiettivo – conclude l’esponente del governo Schifani – è promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità che fungano da attrattori per la destagionalizzazione del turismo».

Il programma di Tao Christmas Fest 2022 per Taormina Winter Festival, che porta la firma del sovrintendente Ester Bonafede e del direttore artistico Beatrice Venezi, prende spunto, per i primi tre giorni, dal centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con la proiezione di una selezione di film del regista, una mostra fotografica e, ancora, un confronto fra intellettuali, giornalisti, politici e artisti, sui temi affrontati in vita dal poeta che più di ogni altro ha suscitato il dibattito culturale in Italia.

“Sono veramente felice – commenta il direttore Beatrice Venezi – di portare al pubblico di Taormina una stagione invernale con dei nomi di assoluto rilievo e una proposta pensata per tutte le diverse fasce di pubblico. Credo in una cultura inclusiva e accessibile e nella necessità di proporre uno standing culturale di alto profilo, obiettivo che intendo perseguire durante il mio mandato da Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte. Spero, già attraverso questa prima manifestazione natalizia, di incuriosire il pubblico e di prepararlo a ciò che sarà la stagione estiva 2023”

La rassegna prosegue con una intensa attività che vede protagonista la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, agli spettacoli di prosa e la contaminazione tra le arti.

La stagione, tra l’altro, si caratterizza per la collaborazione tra enti importanti come la Fondazione Sciascia, la Cineteca di Bologna, la Nuova Orchestra Scarlatti, il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, l’Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group, lo Stato del Kazakistan.

La manifestazione nasce per incentivare l’attrattività di Taormina e dei territori limitrofi nel periodo invernale e nelle festività natalizie, sviluppando attraverso gli eventi culturali, strategie di turismo sostenibile e di destagionalizzazione dell’offerta.

TAO CHRISTMAS FEST 2022

Taormina Winter Festival

Direttore artistico M° Beatrice Venezi

PASOLINIANA

IL PROGRAMMA

Palazzo dei Congressi

dal 16 dicembre al 6 gennaio

10.30/16.30

Pasolini/Pound. Scatti da un’intervista

mostra fotografìca

a cura di Francesca Barbi Marinetti

16 dicembre

16.00 primo piano Inaugurazione della mostra

17.00 sala B

Lo scandalo Pasolini Incontro con Marcello Veneziani letture testi di Luca Violini

18.30 sala B Proiezione

Il fiore delle mille e una notte

Ita, Fra 1974, 125’

regia di Pier Paolo Pasolini

21.00 sala A Concerto Morgan Piano recital

17 dicembre

14.30 sala B Proiezione

Edipo Re Ita, Ma, 1967, 104’ regia di Pier Paolo Pasolini

Restaurato in 4K nel 2021 da Cineteca di Bologna

in collaborazione con Compass Film e Istituto Luce-Cinecittà

16.30 sala B Convegno

L’eredità poetica e politica di PPP

intervengono:

Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione Sciascia Fabrizio Catalano, regista e nipote di Leonardo Sciascia Adalberto Baldoni, scrittore

Matteo Orfini, responsabile Cultura PD, Federico Mollicone, responsabile Cultura FDI Modera Antonio Condorelli direttore Live Sicilia

18.30 sala B Proiezione

Mamma Roma Ita, 1962, 102’ regia di Pier Paolo Pasolini

Restaurato in 4K da CSC – Cineteca Nazionale

21.00 sala A

Pasolini/Pound. Odi et amo

di Leonardo Petrillo

con Mariagrazia Plos e Jacopo Venturiero

regia di Leonardo Petrillo

18 dicembre

14.00 sala B Proiezione

Il Vangelo secondo Matteo Ita, Fra 1964, 137’ regia di Pier Paolo Pasolini

Restaurato da Mediaset Cinema Forever, Medusa Film, Scuola Nazionale di Cinema –

Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Compass Film

17.00 sala B Convegno

Pier Paolo Pasolini e il cinema

intervengono:

Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi-Archivio “Pier Paolo Pasolini” presso la Cineteca di Bologna