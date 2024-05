Le parole del segretario regionale dei centristi

PALERMO – Segnali di reunion tra i moderati. Li lancia l’Udc siciliana, attraverso il suo segretario Decio Terrana. “Mi spiace che tanti moderati abbiano trovato le porte chiuse di alcune liste”, dice Terrana. Il riferimento (anche se non esplicito) è al veto posto sulla presenza di candidati provenienti dalla Dc di Totò Cuffaro all’interno della lista Stati Uniti d’Europa.

Terrana: “Con l’Udc spazio ai moderati”

Terrana guarda al dopo voto e lanci messaggi proprio all’ex governatore: “Dopo le Europee l’Udc sarà l’architrave di un nuovo spazio di impegno per i cattolici e per tanti giovani amministratori che vogliono essere protagonisti della vita politica della nostra Regione. Non possiamo ridurre tutto al gioco sulla terna delle preferenze, vogliamo dare spazio e ispirazione alla politica”.