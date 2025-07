Dagnino: “La Regione ora può modificare le aliquote fiscali”

Dopo l'ok alle modifiche delle norme di attuazione dello Statuto

PALERMO – “Grazie alle nuove norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria la Regione potrà finalmente modificare le aliquote di alcuni tributi statali, nonché prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni applicabili esclusivamente nel proprio territorio”. Lo afferma l’assessore regionale dell’Economia Alessandro Dagnino commentando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo che modifica la normativa in materia di autonomia finanziaria.

“Gli aumenti – spiega Dagnino – saranno consentiti entro il tetto massimo previsto a livello nazionale, mentre le riduzioni saranno libere e potrebbero arrivare fino all’esenzione totale. Inoltre potremo concedere contributi e incentivi sotto forma di compensazioni con i debiti fiscali dei contribuenti siciliani. Tutto questo consentirà alla Regione di realizzare, per la prima volta nella storia dell’autonomia, una propria politica fiscale mirata allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale”.

E ancora, in merito all’ok alle modifiche delle norme d’attuazione dello Statuto: “Si tratta – conclude l’assessore – di una grande responsabilità, che è stato possibile ottenere grazie ai risultati raggiunti dal governo Schifani in tema di riequilibrio dei conti pubblici. Abbiamo già allo studio una serie di interventi in materia di fiscalità di sviluppo che metteremo in campo nelle prossime leggi di natura finanziaria”.