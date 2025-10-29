D’Agostino: “La Finanziaria guarda a crescita e sviluppo”

Le parole del deputato regionale forzista

PALERMO – “Il testo base, asciutto ed essenziale per il messaggio che vuol trasmettere, è stato predisposto dal Presidente Schifani e dall’Assessore Dagnino con l’obiettivo di continuare a stimolare crescita e sviluppo, senza interrompere una congiuntura economica molto favorevole”. A parlare è il deputato regionale Nicola D’Agostino a proposito della Finanziaria.

Ed ancora: “Due le direttrici principali. Innanzitutto i 200 milioni di euro per sopperire a Decontribuzione Sud. Intervento che il governo nazionale non ha più finanziato. E che abbatte in maniera rilevante il costo del lavoro per le imprese del Sud.

In questa fase sarà in regime de minimis. Ma in attesa di autorizzazione europea per poter finanziare liberamente le imprese ed eventualmente essere implementata, avrà due enormi effetti. Garantire continuità ai nostri imprenditori, e addirittura metterli in una condizione di innegabile vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà economiche del meridione d’Italia.

La seconda norma riguarda la Super Zes. Cioè la possibilità per imprese ricadenti in zone industriali, artigianali, portuali di avere ulteriori vantaggi. In termini di sburocratizzazione amministrativa sugli investimenti ammessi ai già enormi benefici fiscali.

Ci sono anche altre norme importanti, come quella che intende aiutare e sostenere l’attività editoriale di livello. Una proposta di partenza brillante per una legge di stabilità che siamo certi sarà migliorata in Aula. Ma che ha già raccolto il plauso del sistema economico siciliano.