 Canottaggio, 18 atleti svedesi in ritiro a Piana degli Albanesi
Dalla Svezia a Piana degli Albanesi: canottaggio, 18 atleti in ritiro

L'esclusivo stage di allenamento
NEL PALERMITANO
di
Un gruppo di 18 atleti di canottaggio provenienti da diverse regioni della Svezia ha scelto la Sicilia per un esclusivo stage di allenamento, coordinato dal tecnico federale della FIC Filippo Diletto e da Marco Costantini, capo allenatore della Canottieri Telimar e co-fondatore di Travel Row. L’iniziativa ha beneficiato dell’importante supporto logistico offerto dal Sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Antonino Aclud.

L’allenamento

Nonostante le condizioni meteo avverse le attività si sono svolte nelle strutture sportive di Piana e presso il Porto di Palermo, con grande entusiasmo della delegazione scandinava. La flessibilità organizzativa ha garantito la continuità tecnica tra Palermo e Piana degli Albanesi. Gli atleti sono rimasti affascinati dall’accoglienza e dalle potenzialità del territorio, dichiarando di non vedere l’ora di ritornare presto per remare sulle acque del Lago di Piana degli Albanesi.

E’ stato un grande piacere accogliere la nutrita delegazione di atleti svedesi, che sono rimasti affascinati dalla storia, dalla ospitalità e dall’accoglienza della nostra comunità. Un forte ringraziamento ai due tecnici federali Filippo Diletto e Marco Costantini fortemente impegnati nella promozione dei nostri splendidi luoghi ed attrazioni sportive” ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta

