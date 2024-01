Dalle europee alle comunali: il 2024 sarà un anno di elezioni

Numerosi nomi in ballo nelle regioni italiane

ROMA – Europee, regionali, comunali. Il 2024 verrà sicuramente ricordato come l’anno delle elezioni, a livello mondiale – con 76 Paesi al voto – e nazionale. Soltanto in Italia saranno milioni i cittadini che dovranno recarsi alle urne per i diversi appuntamenti elettorali. Sono cinque, per cominciare, le regioni in cui si eleggerà il governatore: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria.

Sardegna

Si parte con la Sardegna, dove i cittadini voteranno il prossimo 25 febbraio. Il presidente uscente è Christian Solinas la cui ricandidatura è stata ribadita dalla Lega dopo un braccio di ferro con Fratelli d’Italia che punta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Il 10 marzo toccherà all’Abruzzo dove il governatore uscente, Marco Marsilio, dovrebbe essere ricandidato contro Luciano D’Amico sostenuto dal centrosinistra, M5S, Italia viva e Azione. In primavera, probabilmente, sarà poi il turno della Basilicata – attualmente guidata da Vito Bardi di Forza Italia – che però non ha ancora ufficializzato una data. Il presidente uscente lucano cerca il bis.

Le regionali

Andando avanti con le regionali, non è stato ancora stabilito un giorno nemmeno per quelle in Piemonte, dove anche il presidente Alberto Cirio di Fi punta a un nuovo mandato. Le elezioni potrebbero tenersi a giugno, insieme al grande appuntamento delle Europee che chiamerà alle urne circa 400 milioni di cittadini dell’Ue. Negli Stati membri, per il Parlamento europeo si voterà, infatti, da giovedì 6 giugno a domenica 9. In ordine di tempo, l’ultima regione ad andare ai seggi per eleggere il governatore dovrebbe essere, quindi, l’Umbria – guidata attualmente da Donatella Tesei della Lega – che indica ottobre come possibile finestra per le elezioni. Saranno poi circa 3700 i comuni chiamati a eleggere, probabilmente in primavera, il sindaco alle prossime amministrative nell’anno appena cominciato. Tra questi ci sono 27 capoluoghi di provincia e sei anche di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.