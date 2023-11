Daniele Giacalone confermato alla Camera di Commercio italo-emiratina

Assisterà gli italiani che opereranno nel mercato degli Emirati Arabi

PALERMO – L’avvocato palermitano Daniele Giacalone è stato confermato ‘representatives’ della Camera di Commercio italo-emiratina. Il tributarista e commercialista, managing partner di SLTG, assisterà gli italiani che opereranno nel mercato degli Emirati Arabi.

La conferma è arrivata durante la decima edizione del “Gulf International Congress”, importante evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana che si è svolto negli Emirati Arabi Uniti. Il congresso ha rappresentato un momento di dialogo tra professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo economico e istituzionale italo-emiratino. Durante l’evento particolare attenzione è stata data alla normativa societaria e fiscale degli Emirati Arabi Uniti e alle opportunità di business per gli italiani a Dubai.

Giacalone confermato per la Sicilia

L’iniziativa ha visto al centro anche il ruolo cruciale dei ‘representatives’ della Camera di Commercio italo-emiratina, ovvero avvocati e commercialisti indipendenti selezionati e certificati dalla Camera stessa per la loro esperienza in ambito legale e fiscale. Per la Sicilia è stato riconfermato quale ‘representative’ l’avvocato Daniele Giacalone, professionista con oltre 15 anni di esperienza nel Regno Unito e dal 2022 a Dubai, tramite il desk nell’Italian Chamber of Commerce. Presenza che è stata rafforzata con la nuova apertura del desk ad Abu Dhabi. Fra i compiti dei ‘representatives’ vi è l’assistenza agli italiani in operazioni commerciali per l’ingresso nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.