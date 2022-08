Danneggia auto con la mazza a Palermo, arrestato un nigeriano

L'intervento della polizia

PALERMO – Ha preso una mazza chiodata e ha iniziato a sfasciare le auto parcheggiate e le vetrine dei negozi. E’ successo ieri sera in via Lincoln, a Palermo. Un nigeriano di 34 anni è andato in escandescenze e ha danneggiato ciò che aveva attorno. Si è scagliato anche contro gli agenti di polizia che cercavano di fermarlo.

Le auto danneggiate in via Lincoln

Non senza difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e portarlo nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso indagini da parte della polizia anche per quantificare i danni provocati.

Il cartello stradale divelto

L’ex consigliere comunale Igor Gelarda sostiene che “l’uomo, che è senza permesso di soggiorno, ha divelto un palo di segnaletica stradale e ha cercato di colpire anche delle persone, compresi dei bambini”.