Dario Pinizzotto ed il grande amore per la pittura: le sue opere in mostra

Al Cortile Platamone la kermesse dell'artista catanese

CATANIA – Esposte ancora per oggi, domenica 5 novembre, al Cortile Platamone le opere del giovane artista catanese. Trent’anni compiuti da poco, un sorriso contagioso e una marcia in più: quel cromosoma 21 che lo rende speciale. Come i suoi lavori, figli di una passione innata per il disegno.

Dario Pinizzotto è un giovane catanese che ama la vita, la sua famiglia, i suoi amici e la pittura.

“È così da sempre – spiega la mamma – già alle scuole medie la sua insegnante di Arte e Immagine consigliò di iscriverlo al liceo artistico, e così facemmo. Adesso frequenta con profitto l’Art Junior Academy e realizza quadri, con la tecnica della pittura ad olio, che raccontano la Sicilia. Un concentrato di calore, colori ed emozioni”.

La pittura

Spiagge, scogliere, la maestosità dell’Etna, le bellezze della nostra Isola. Da bravo appassionato di viaggi e fotografia, Dario ama catturare con un clic i più bei paesaggi che si trova ad ammirare, per poi trarne ispirazione per le sue opere. Le stesse che sabato 4 e domenica 5 novembre saranno esposte al Cortile Platamone, in via Vittorio Emanuele 121, a Catania.

“È un pittore di grande talento con molteplici abilità – racconta la presidente della sezione catanese dell’Associazione italiana persone Down, Aida Fazio, che Dario frequenta da alcuni anni – ma quello che esprime davvero con i suoi disegni è ciò che ha nell’anima. Genuina, pulita e onesta. Entrare in un suo quadro vuol dire diventare limpidi come lui e respirare un po’ della sua purezza”.

La mostra

L’inaugurazione della mostra d’arte, patrocinata dal Comune di Catania, è avvenuta ieri mattina (sabato). Esposizione fruibile, come detto, per tutta la mattinata di oggi: dalle 10.30 alle 13.