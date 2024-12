Successo di pubblico per il concerto

AGRIGENTO – Il fascino senza tempo della Valle dei Templi di Agrigento. La musica straordinaria di uno dei gruppi più seguiti e amati dal pubblico di ogni età. Sono alcuni degli ingredienti del successo de “Il Volo – Natale ad Agrigento”, che ha inchiodato al piccolo schermo 3.070.000 spettatori, per uno share del 22.7%.

Sono stati diffusi i dati relativi all’Auditel nella vigila di Natale, numeri che premiano l’iniziativa del concerto di Natale che si è portata dietro qualche polemica per via della scelta di realizzare l’evento in pieno agosto ma con dress cose natalizio.

La classifica dell’audience

L’Auditel ha comunque dato ragione agli organizzatori dell’evento – il governo regionale ha fortemente voluto e sostenuto finanziariamente l’iniziativa -, messo in onda da Canale 5 e seguito quasi dal doppio degli spettatori della principale concorrenza, ovvero “Le note di Natale” di Rai 1, seguito da 1 milione 711 mila telespettatori e uno share dell’11,7 per cento. In mezzo, immortale, “Una poltrona per due” su Italia Uno, pellicola che tutti conoscono ma che anche quest’anno è stata seguita da 2.408.000 spettatori, con il 17,2% di share.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA