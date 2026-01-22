Dc, vertice a Palermo: mandato ai parlamentari per il congresso

"Siamo consapevoli - dichiarano gli esponenti della Dc - del difficile compito che ci viene affidato"

PALERMO – La Direzione regionale della Democrazia Cristiana, riunita ieri a Palermo in forma assembleare, alla presenza dei parlamentari, dei segretari provinciali e di numerosi dirigenti, ha deliberato di dare pieno mandato alla deputazione regionale per guidare il percorso transitorio che condurrà il partito al congresso in programma la prossima estate.

Dc, vertice a Palermo

“Siamo consapevoli – dichiarano i parlamentari della Dc – del difficile compito che ci viene affidato dalla Direzione in un momento delicato come questo. Per il senso di responsabilità che avvertiamo nei confronti degli organi del partito e, soprattutto, dei territori e della nostra comunità, che oggi più che mai hanno bisogno di tutto il nostro supporto, accogliamo questo mandato e ci impegniamo, nel più breve tempo possibile, a individuare tre figure autorevoli per la nuova governance della Democrazia Cristiana da proporre al Segretario nazionale facente funzioni, Gianpiero Samorì.”

“Esprimiamo, inoltre, sentimenti di gratitudine al segretario dimissionario, Stefano Cirillo, per il lavoro e l’impegno di questi anni alla guida del partito in Sicilia e per il contributo responsabile – concludono – al percorso di rinnovamento della Democrazia Cristiana”.