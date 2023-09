Ddl contro le droghe, La Vardera: “Entro l’anno all’Ars”

La riunione in Commissione Sanità.

PALERMO- “L’audizione in Commissione Sanità è stata proficua, il disegno di legge sulle dipendenze, presentato da figure qualificate, di cui sono primo firmatario, potrà approdare all’Ars entro l’anno. Entro tre settimane sarà sentita l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, poi si andrà avanti con l’iter. Era presente anche l’assessore Volo ed è un buon segnale”. Questo il commento di Ismaele La Vardera, parlamentare regionale, alla fine dei lavori.

Siamo, probabilmente, a un passaggio cruciale, auspicato dalle figure e dalle associazioni che, da tempo, combattono contro lo spaccio, in città, e stanno cercando di aumentare, sul territorio, l’assistenza per chi è prigioniero delle droghe, come il crack.