La “califfa”, i politici e Galvagno: “Ce l’ho in pugno, conosco i segreti”

L'ex portavoce del presidente dell'Ars di nomi ne ha fatti parecchi

PALERMO – C’è chi la definiva “regina”, chi “califfa”. Sabrina De Capitani ha scelto di venire dalla Lombardia in Sicilia. Considerava l’Isola “un terreno fertile” per coltivare le sue ambizioni, alimentate da una fitta rete di relazioni soprattutto con uomini politici.

L’ex portavoce dimissionari del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno di nomi ne ha fatti parecchi senza sapere di essere intercettata. La Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia ha piazzato degli omissis su interi capitoli delle informative della guardia di finanza. È un mare magnum di cui finora si conosce solo una parte.

In principio fu Cannes

I pm di Palermo indagavano sullo scandalo della mostra fotografica al Festival del cinema di Cannes. Sabrina de Capitani era consulente della Absolute blue, la società che ricevete la commessa milionaria senza gara in virtù di una esclusività che con convinceva e non convince.

Nella prima intercettazione agli atti dell’inchiesta discuteva con un commerciante di pelletteria di Monza, città dove viveva. Si scusava per il ritardo di un pagamento: “… te li posso fare alla fine del mese, non mi hanno pagato, non mi hanno dato i 100 mila euro… quelli del festival”.

Borse Hermès e abiti Valentino

Ben presto la sua presenza all’Ars si sarebbe fatta notare. Qualcuno dello staff della segreteria di Galvagno riferiva le parole pronunciate da De Capitani: “… mi ha parlato che Gaetano non capisce un cazzo, che si fa a prendere per il culo…”. La portavoce si stava facendo “i cazzi suoi”, “comandava” ed aveva atteggiamenti appariscenti. Si muoveva “solo in taxi”, “due aerei a settimana”, “borse di Hermès e completo Valentino”, cene “ogni sera nei migliori locali di Palermo”.

L’ex assessore Messina

De Capitani si vantava di avere fatto da tramite fra l’ex assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, e Patrick Nassogne, fotografo e amministratore della lussemburghese Absolute blue. Quando il governatore Renato Schifani subentrò a Nello Musumeci affidò la delega del Turismo a Francesco Paolo Scarpinato indicato sempre da Fratelli d’Italia. Lo scandalo Cannes suggerì l’opportunità di una staffetta: a Scarpinato subentrò Elvira Amata, l’assessora indagata per corruzione.

Sabrina De Capitani e Filippo Geraci, consulente a titolo gratuito sotto la guida Messina, criticavano la scelta di Scarpinato che invece di prendere tempo aveva scritto una lettera per prendere le distanze dal progetto Cannes, dando la colpa al dirigente e responsabile della Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino.

Schifani bloccò la nuova tranche di investimenti (i primi sono stati spesi nel 2021 e 2022), Nassonge provò la carta del ricorso al Tar ma perse. Fu Galvagno a dare a De Capitani la notizia sull’esito processuale. Almeno così la portavoce disse al compagno Franco Ricci, il quale senza troppi giri di parole diceva che rischiava di finire nei guai “Matteo Messina e tutta la sua banda”. “Quest’anno è stato bloccato tutto in quanto è cambiata la squadra politica”, spiegava la portavoce.

I messaggi su Fratelli d’Italia

Per un periodo De Capitani mostrò risentimento nei confronti di Nassonge. Per fortuna le cose erano cambiate, ormai poteva contare sul sostegno di Galvagno. Le restava la forte preoccupazione per i messaggi che si era scambiata con l’uomo di Cannes, specie quelli in cui aveva celebrato il successo elettorale di Fratelli d’Italia: “… del tipo quando gli ho scritto che aveva vinto Fratelli d’Italia e gli ho scritto che bello abbiamo vinto facciamo delle cose fighe per i prossimi cinque anni ma per me l’abbiamo vinto come Fratelli d’Italia cioè abbiano vinto di conseguenza siccome l’assessorato è di Fratelli d’Italia possiamo continuare a fare cose fighe a livello di progetto”.

Ad un’amica De Capitani confessava: “Meno male che si è fermato a livello regionale (il caso mediatico legato a Cannes, ndr) perché poi siamo riusciti a bloccarlo perché abbiamo dovuto chiamare Ignazio La Russa”. Il presidente del Senato a sua volta, aggiungeva la donna, “ha chiamato Schifani dicendogli: ‘Mo’ la pianti…”, perché “se questa cosa viene fuori a livello nazionale…”.

Acqua passata, ormai De Capitani era sicura di avere scelto il cavallo vincente puntando su Galvagno. “Sono io l’artefice che l’ha fatto diventare famoso – diceva riferendosi a Manlio Messina – sono stata io che lo ha portato a Mediaset, ho scommesso slula persona giusta così come ho scommesso su Galvagno”.

“Conosco i suoi segreti e il segreto è potere”

In giro diceva di “averlo in pugno”, se l’era “coltivato” per gli affari in terra di Sicilia e sperava anche di sfruttarlo per avvicinarsi a La Russa. La sua arma? “Conosco i suoi segreti e il segreto è potere”, diceva la portavoce. “Tutti vanno da Gaetano, tutti hanno bisogno di qualcosa – aggiungeva – Gaetano conosce solo la gente più ricca di Sicilia e tutti vanno lì a rompere il c… e lui ovviamente chiede in cambio posti di lavoro”.

La Sicilia è terra di favori come spiegava a De Capitani un amico che si era rivolta a lei nella speranza che potesse dargli una mano per aprire uno sportello bancario in Sicilia. E lui dispensava complimenti: “Sei elegantissima, intelligente… ce l’hai tutti i tuoi piedi tu hai la capacità di far network di relazioni che pochissimi hanno… noi siamo il paese dei favori non c’è un cazzo da fare”. E De Capitani: “… ma tu sai quanti favori che io faccio ma per conto di Gaetano…”.

Nel frattempo alla sua porta bussavano in tanti. Non solo siciliani. Chiedevano piccoli favori o cercavano sponda per operazioni commerciali e immobiliari a Milano, Roma e persino in Vaticano. Ma questa è un’altra storia ancora da raccontare.