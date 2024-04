De Luca, la cena a Taormina per cercare fondi: ecco quanto costa

Le sponsorizzazioni per sostenere 'Sud Chiama Nord'

PALERMO- “Abbiamo bisogno di almeno 2 milioni di euro per proseguire la nostra attività politica. Diventa sponsor di Sud chiama Nord anche tu! Sosteniamo il Fronte della Libertà Vi aspetto a cena a Taormina il 4 maggio al grand Hotel Diodoro”. Così Cateno De Luca, leader di ScN, scrive nella sua pagina Facebook.

Diecimila euro il contributo minimo, 100 mila quello massimo in un’unica soluzione entro il 30 aprile o in più soluzioni, la prima sempre entro fine mese. “Il versamento del contributo entro il 30 aprile dà diritto a partecipare alla cena di gala del 4 maggio ore 20,30 presso l’hotel Villa Diodoro di Taormina per un numero massimo di 5 persone – si legge nel post -. In caso di opzione e a carico del movimento, ci sarà la possibilità di confermare il pernottamento per la notte del 4 maggio 2024 in hotel convenzionato per lo sponsor e per i suoi ospiti”.

“Capisco che nessun partito mette in chiaro come finanzia le proprie campagne elettorali ma noi anche in questo siamo diversi”, scrive De Luca rispondendo ad alcuni commenti ironici sulla pagina Fb. “Risparmiatevi i commenti demenziali ed apprezzate la nostra scelta di non volere finanziamenti occulti o affaristici – aggiunge – Non farò mancare il mio personale massimo apporto finanziario che è di 100 mila euro ma non bastano perché il muro oligarchico non ci garantisce gli elementari margini per far sapere a tutti gli italiani che oggi c’è una effettiva alternativa che può dare una spallata al sistema”.