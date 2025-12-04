De Luca (ScN): “La legge di bilancio va approvata entro Natale”

Le parole del leader di Sud chiama Nord

PALERMO – “La legge di bilancio e di stabilità va approvata entro fine anno, per evitare la paralisi dei conti regionali. Non vogliamo più vedere leggi di stabilità approvate a fine aprile solo per evitare lo scioglimento dell’Assemblea. Quello non è senso di responsabilità verso la Sicilia, è attaccamento alla poltrona”.

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, fa il punto sull’esito dei lavori in Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana e aggiunge: “Il vero senso di responsabilità si misura adesso, approvare la manovra entro Natale per non bloccare la macchina amministrativa e non costringere la Regione ai dodicesimi”.

De Luca e le tappe della legge di stabilità

E ancora, De Luca annuncia che “la settimana prossima, quando la legge di stabilità sarà incardinata in Aula, tra martedì e mercoledì, potremo intervenire con gli ultimi emendamenti”.

“Adesso – conclude il leader di Sud chiama Nord – la parola passa all’Aula: ci auguriamo che il testo uscito dalla Commissione Bilancio possa essere solo migliorato e non stravolto, e che entro Natale la Sicilia possa avere una legge di stabilità degna di questo nome”.